Çağla Şıkel erkek arkadaşıyla böyle yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çağla Şıkel erkek arkadaşıyla böyle yakalandı

Çağla Şıkel erkek arkadaşıyla böyle yakalandı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki akşam Bomanti'de bir mekanda gizemli erkek arkadaşıyla görüntülendi. İşte detaylar...

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Şıkel ve erkek arkadaşının mekan içerisinde de samimi bir şekilde eğlendiği öne sürüldü.

Mekan çıkışında görüntülenen Şıkel'in keyifli halleri dikkat çekti.

Gizemli erkek arkadaş, Şıkel'in elinden tutarak aracına kadar eşlik etti.

Şıkel, özel hayat sorularını yanıtsız bıraktı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Bülent Ersoy Amelia Hamlin
Spor Muslera Fatih Terim Hakan Kutlu Mehmet Topal Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çağla Şıkel erkek arkadaşıyla böyle yakalandı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.11.2021 01:32:25. #1.15#

title