Çağla Şıkel'den şaşırtan 'tatil' açıklaması
Bir güzellik merkezi çıkışı objektiflere takılan Çağla Şikel, tatil planın olmadığını söyledi
31.05.2020 09:16 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:19
Güzel sunucu Çağla Şikel önceki gün Etiler'de objektiflere yanısıdı. Bir güzellik merkezinde bakım yaptıran oyuncu çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Pandemi sürecinde oğulları Kuzey ve Uzay ile evde vakit geçirdiğini söyleyen Çağla Şikel, muhabirlerin, "Tatil planı yaptınız mı?" sorusuna, "Şu anda bir tatil planım yok. Öncelik çocukların okulu bitmesi... Benim program devam ediyor zaten" diyerek cevap verdikten sonra arabasına binerek evinin yolunu tuttu.
Kaynak: Snob Magazin