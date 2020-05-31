Çağla Şıkel'den şaşırtan 'tatil' açıklaması Bir güzellik merkezi çıkışı objektiflere takılan Çağla Şikel, tatil planın olmadığını söyledi

Güzel sunucu Çağla Şikel önceki gün Etiler'de objektiflere yanısıdı. Bir güzellik merkezinde bakım yaptıran oyuncu çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Pandemi sürecinde oğulları Kuzey ve Uzay ile evde vakit geçirdiğini söyleyen Çağla Şikel, muhabirlerin, "Tatil planı yaptınız mı?" sorusuna, "Şu anda bir tatil planım yok. Öncelik çocukların okulu bitmesi... Benim program devam ediyor zaten" diyerek cevap verdikten sonra arabasına binerek evinin yolunu tuttu.



