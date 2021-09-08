Çağla Şıkel'den Kaan Yıldırım açıklaması: O işin ihtimali bile yok
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Çağla Şıkel'den Kaan Yıldırım açıklaması: O işin ihtimali bile yok

Çağla Şıkel'den Kaan Yıldırım açıklaması: O işin ihtimali bile yok
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı haberleriyle ilgili sorulara yanıt veren Şıkel, "Hiç öyle bir şey yok. Kaan'la sadece arkadaşız, aramızda öyle bir şey olma ihtimali de yok" diyerek dedikodulara son noktayı koydu.

Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı haberleriyle ilgili sorulara yanıt veren Şıkel, "Hiç öyle bir şey yok. Kaan'la sadece arkadaşız, aramızda öyle bir şey olma ihtimali de yok" diyerek dedikodulara son noktayı koydu.

Ünlü model, okulların açılmasına sevindiğini söyleyerek, "Şimdi çocukları almaya gidiyorum. Çok mutlular. Artık kendi sorumluluklarını alacak yaşa da geldiler" dedi.

Kaynak: Hürriyet

Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım aşk yaşadığı iddiasını kesin bir dille yalanladı: Aramızda ilişki olma ihtimali yok
Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım aşk yaşadığı iddiasını kesin bir dille yalanladı: Aramızda ilişki olma ihtimali yok
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Çağla Şıkel'den Kaan Yıldırım açıklaması: O işin ihtimali bile yok - Haberler Magazin
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