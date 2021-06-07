Çağla Şıkel: Bu yaz Çeşme'ye gideceğim
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Çağla Şıkel: Bu yaz Çeşme'ye gideceğim

Çağla Şıkel: Bu yaz Çeşme'ye gideceğim
Hürriyet - Haberler | Magazin

Geçen sene Bodrum'da tatil yaparken bir ayrana ödediği yüksek ücretin hatırlatılması üzerine dert yanan Şıkel, "Bodrum'da rakamlar yüksek olduğu için bu yaz Çeşme'ye gideceğiz.

Geçen sene Bodrum'da tatil yaparken bir ayrana ödediği yüksek ücretin hatırlatılması üzerine dert yanan Şıkel, "Bodrum'da rakamlar yüksek olduğu için bu yaz Çeşme'ye gideceğiz. Pazardan alışveriş yapacağız. Daha sonra orada 15 kişi falan olacağız. O yüzden ev tuttuk. Bu sene beach'lere de gidilmez" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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