Çağla Şıkel Annesini Paylaştı, Takipçileri "Gençlik İksiri mi Kullanıyorsunuz" Dedi

21 yıldır podyumlarda olan ve 40 yaşına merdiven dayayan Şıkel, zamana meydan okuyan fiziğiyle tüm tatilcilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Annesiyle pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Şıkel'in güzelliğinin nereden geldiği belli oluyor dedirtti.

"ANNESİ KIZINDAN GÜZEL DEDİRTTİ"

2 oğluyla yaz tatilinin doyasıya keyfini doyasıya çıkaran güzel manken Şıkel, annesine olan hayranlığını "Annelerin en güzeli" pozuyla dile getirdi. Yaşı hakkında ser verip sır vermeyen Şikel'in annesi Asuman Şıkel'in de yıllara meydan okuduğu gözlerden kaçmadı.

İşte Çağla'nın Anne hayranlığını gösteren o paylaşımı;