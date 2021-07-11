Çağla Şıkel'den flaş Kaan Yıldırım açıklaması

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İşte detaylar...

Kaan Yıldırım'ın Hadise'den sonra aradığı aşkı Çağla Şıkel'de bulduğu öne sürülürken ikilinin birlikte çekilen görüntüleri iddiaları güçlendirmişti.

Çağla Şıkel ve Kaan Yıldırım cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Çağla Şıkel, konu hakkında sessizliğini bozarak sosyal medya hesabında bir açıklamada bulundu. Bakın Çağla Şıkel iddialara ne yanıt verdi. Ünlü model, söz konusu paylaşımında "Ha bir de hayatımda biri olursa ben size söylerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin