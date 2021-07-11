Çağla Şıkel'den flaş Kaan Yıldırım açıklaması
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Çağla Şıkel'den flaş Kaan Yıldırım açıklaması

Çağla Şıkel'den flaş Kaan Yıldırım açıklaması
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İşte detaylar...

Kaan Yıldırım'ın Hadise'den sonra aradığı aşkı Çağla Şıkel'de bulduğu öne sürülürken ikilinin birlikte çekilen görüntüleri iddiaları güçlendirmişti.

Çağla Şıkel ve Kaan Yıldırım cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Çağla Şıkel, konu hakkında sessizliğini bozarak sosyal medya hesabında bir açıklamada bulundu. Bakın Çağla Şıkel iddialara ne yanıt verdi. Ünlü model, söz konusu paylaşımında "Ha bir de hayatımda biri olursa ben size söylerim" ifadelerini kullandı.

Çağla Şıkel'den flaş Kaan Yıldırım açıklaması
Çağla Şıkel'den flaş Kaan Yıldırım açıklaması

Kaynak: Snob Magazin

Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
Aşk yaşadıkları konuşulan Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel'den ilk görüntü geldi
Aşk yaşadıkları konuşulan Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel'den ilk görüntü geldi
Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi
Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi
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