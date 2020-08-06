Çağla ile Yeni Bir Gün Pazartesi 10.45'te FOX'ta! #FOX #FOXplayFOXplay Resmi Sitesi: https://www.foxplay.com.trFOX Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.trÇağla ile Yeni Bir Gün : https://www.fox.com.tr/Cagla-ile-Yeni-Bir-GunÇağla ile Yeni Bir Gün'e abone olmak için : https://bit.ly/2Cm7mbTFOX Resmi Facebook Hesabı: https://www.facebook.

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Çağla ile Yeni Bir Gün : https://www.fox.com.tr/Cagla-ile-Yeni-Bir-Gun

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"Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün" sağlıktan iyi beslenmeye, doğru alışverişten estetiğe, kadınlara yönelik tüm konular ele alınacak, son trendler, farklı ve detaylı bilgiler izleyiciyle paylaşılacak. Alanında uzman doktor ve estetisyenlerle gerçekleştirilecek sohbetlerle, kadınların sağlık ve güzellik konularında merak ettikleri tüm sorular en doğru isimlerden yanıt bulacak.

Ekran başındakilerin kolayca yapabilecekleri pratik, lezzetli, kolay ve sağlıklı yemek tarifleri stüdyoda canlı olarak anlatılacak. Bunların yanı sıra Çağla Şıkel; hayatınızı kolaylaştıracak, bütçe tasarrufu sağlayacak birbirinden sağlıklı, kaliteli ve önemli tüyolar verecek.

"Çağla ile Yeni Bir Gün" hafta içi her gün canlı yayınla FOX'ta!

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Kaynak: DailyMotion.com