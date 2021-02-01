Çağla İle Yeni Bir Gün Konuğu: Op. Dr. Seyhan Özcan kimdir? Kaç yaşındadır, nereli? Mesleği nedir?
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Çağla İle Yeni Bir Gün Konuğu: Op. Dr. Seyhan Özcan kimdir? Kaç yaşındadır, nereli? Mesleği nedir?

01.02.2021 12:40 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:44
Çağla İle Yeni Bir Gün Konuğu: Op. Dr. Seyhan Özcan kimdir? Kaç yaşındadır, nereli? Mesleği nedir?

Çağla İle Yeni Bir Gün Konuğu: Op. Dr. Seyhan Özcan kimdir? Kaç yaşındadır, nereli? Mesleği nedir? Kadın Sağlığı ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seyhan Özcan hayatı ve biyografisi nedir?

Çağla İle Yeni Bir Gün Konuğu: Op. Dr. Seyhan Özcan kimdir? Kaç yaşındadır, nereli? Mesleği nedir? Kadın Sağlığı ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seyhan Özcan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN OP. DR. SEYHAN ÖZCAN KİMDİR?

Op.Dr.Seyhan ÖZCAN, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 'nde başladığı lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak Tıp Doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise, İstanbul Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlayarak Ortopedi ve Travmotoloji Uzmanı olmuştur.

Op.Dr.Seyhan ÖZCAN, İstanbul Kadıköy'de bulunan Özel Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi'nde hastalarına hizmet vermektedir.

EĞİTİMİ

Diploma aldığı kurum: İstanbul Üniversitesi

Uzmanlık aldığı kurum: İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastenesi

İlgilendiği Hastalıklar:

Kısırlık/ İnfertilite

Normal Doğum

Menopoz

Genital Estetik

Tedaviler:

Reproduktif endokrinoloji

Laparoskopik tubal sterilizasyon

İnfertilite cerrahi

Histerostopik sterilizasyon

Endometriyal biyopsi

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