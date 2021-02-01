Çağla İle Yeni Bir Gün Konuğu: Op. Dr. Seyhan Özcan kimdir? Kaç yaşındadır, nereli? Mesleği nedir?
Çağla İle Yeni Bir Gün Konuğu: Op. Dr. Seyhan Özcan kimdir? Kaç yaşındadır, nereli? Mesleği nedir? Kadın Sağlığı ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seyhan Özcan hayatı ve biyografisi nedir?
Çağla İle Yeni Bir Gün Konuğu: Op. Dr. Seyhan Özcan kimdir? Kaç yaşındadır, nereli? Mesleği nedir? Kadın Sağlığı ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seyhan Özcan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN OP. DR. SEYHAN ÖZCAN KİMDİR?
Op.Dr.Seyhan ÖZCAN, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 'nde başladığı lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak Tıp Doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise, İstanbul Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlayarak Ortopedi ve Travmotoloji Uzmanı olmuştur.
Op.Dr.Seyhan ÖZCAN, İstanbul Kadıköy'de bulunan Özel Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi'nde hastalarına hizmet vermektedir.
EĞİTİMİ
Diploma aldığı kurum: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık aldığı kurum: İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastenesi
İlgilendiği Hastalıklar:
Kısırlık/ İnfertilite
Normal Doğum
Menopoz
Genital Estetik
Tedaviler:
Reproduktif endokrinoloji
Laparoskopik tubal sterilizasyon
İnfertilite cerrahi
Histerostopik sterilizasyon
Endometriyal biyopsi