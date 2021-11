Çağla Büyükakçay: "Yanlış bir şey yapmadığımdan yüzde yüz eminim"

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın lisansını geçici olarak askıya aldı. Büyükakçay yaptığı açıklamada, asla böyle bir şey yapmadığını belirterek, "Süreç bizi geçici uzaklaştırmaya götürdü. Verilen bir karar kesinlikle yok. Ben yediğime içtiğime çok dikkat ederim. Yanlış bir şey yapmadığımdan yüzde yüz eminim" dedi.

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın Romanya'daki turnuvada 'Ractopamine' isimli yasaklı maddeye rastlandığı gerekçesiyle Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), Büyükakçay'ın lisansını geçici olarak askıya aldı. Bunun üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bulunan Çağla Büyükakçay, "Hayatımda ilk defa duyduğum bu ismi siz de lütfen aratın. Bilirkişilere sordum, bu madde özellikle domuz ve sığırlarda kas kütlelerini geliştirmek ve kesime hazır hale getirmek için hayvanlara enjekte edilen bir maddeymiş. Eczanede satışı yok. Benim Çağla olarak temin etmem mümkün değil. Ancak hayvan ticareti yapan yerlerde sertifikayla özel izinlerle alınabiliyormuş. Ractopamine'in sistemimde bulunmasının tek yolu, tükettiğim bir et olabileceğini düşünüyorum. ITF'e maçtan önce et tükettiğimin ispatını faturalarla yaptım. Maalesef itirazımı reddettiler. Süreç bizi geçici uzaklaştırmaya götürdü. Verilen bir karar kesinlikle yok. Ben yediğime içtiğime çok dikkat ederim. Senelerdir doping kontrol havuzunda olan bir sporcuyum. Her sabah uyandığım yeri bildiriyorum ve doping kontrol memurları tarafından haberim olmadan test ediliyorum. Romanya'da da aynı şekilde test edildim. Yanlış bir şey yapmadığımdan yüzde yüz eminim. Beni tanıyanlar bilir. Asla ve asla böyle bir şey yapmam. Yapana da tepki gösteririm. Başarılarımı kolay kazanmadım, kaybetmek de bu kadar kolay olmamalı diye düşünüyorum. Önümde bir süreç var. Bu süreçte kendimi müdafaa etmek için en iyisini yapacağım. Yanlış bir şey yapmadım. Kendimi savunacağım ve inşallah alnımın akıyla bundan çıkacağım."

