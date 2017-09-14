Çağla Büyükakçay Çeyrek Finalde

Milli tenisçi, Fransa'da organize edilen ITF turnuvasında tek kadınlarda ev sahibi ülkeden Albie'yi 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Çağla Büyükakçay Çeyrek Finalde

Milli tenisçi, Fransa'da organize edilen ITF turnuvasında tek kadınlarda ev sahibi ülkeden Albie'yi 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Kaynak: Dunya.com