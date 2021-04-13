Çağla bademin fiyatı 5'e katladı
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Çağla bademin fiyatı 5'e katladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Çağla bademin fiyatı 5'e katladı

Denizli'de bahar başında etkili olan don nedeniyle neredeyse rekoltede yarı yarıya düşüş yaşayan çağla badem üreticileri, sezondan istediğini bulamadı.

Denizli'de bahar başında etkili olan don nedeniyle neredeyse rekoltede yarı yarıya düşüş yaşayan çağla badem üreticileri, sezondan istediğini bulamadı. Ürün az olunca geçen yıl toptan 3 TL'ye kadar düşen çağla badem fiyatı, bu yıl 5'e katladı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, üreticiler çağla badem hasadına başladı. Bu yıl ağaçların çiçek açtığı dönemde don olayının gerçekleşmesi üretimi ciddi oranda etkiledi. Geçmiş dönemlerde 2 ay süren hasadı, bu yıl yaklaşık 1 ayda bitireceklerini belirten üretici Cevdet Özen, kimi ağaçlarda meyvenin hiç olmadığını söyledi. Geçen yıla göre ortaya çıkan ürünün yarıdan az olduğunu belirten Cevdet Özen, "Geçen yıla göre yarıdan daha az. Fiyatta yüzde 100 zam oldu diyebiliriz. Geçen yıl çağla bademin toptan fiyatı 12 TL'den başlayarak 3 TL'ye kadar düştü. Bu sene 25 TL'den başlayarak 15 TL oldu. Ürün bitme aşamasına geldiği için bu seviyede kalacağa benziyor. Yaklaşık 2-3 hafta toplama sürer ve en son turşu olarak satılır. Ürünleri toptan veriyoruz. Geçen sene düşük olma sebebi ise hava koşulları ve don olmasından dolayı bazı ağaçlarımızda hiç ürün yok. Ağaçlar açmışken don oldu ve o sırada don çiçekleri götürdü, ürün elde edemedik" dedi.

(Fadıl Pişkin - Eren Elyesa Polat/İHA)

Çağla bademin fiyatı 5'e katladı
Çağla bademin fiyatı 5'e katladı
Çağla bademin fiyatı 5'e katladı
Çağla bademin fiyatı 5'e katladı
Çağla bademin fiyatı 5'e katladı
Çağla bademin fiyatı 5'e katladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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