Çağın hastalığı boyun düzleşmesi
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Çağın hastalığı boyun düzleşmesi

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Nurten Korkmaz, kişinin yaşam kalitesini etkileyen boyun düzleşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çağın hastalığı boyun düzleşmesi
21.08.2020 10:16 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:16

Boyun düzleşmesine karşı bu tavsiyelere kulak verin!

Boyun açısının bozulmasıyla ortaya çıkan boyun düzleşmesi, şiddetli ağrıya yol açarken; kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Uzun süre sabit pozisyonda özellikle bir saati geçen çalışmalardan uzak durulması gerektiğini belirten uzmanlar, bilgisayarın yanlış açıları ile kullanımından kaçınılmasını, ergonomik kurallara uygun bir oturma postürü sağlanmasını, yatarken boynun içe doğru açısını destekleyecek bir yastık kullanılmasını ve düzenli bir egzersiz alışkanlığı geliştirilmesini tavsiye ediyor.

Boyun düzleşmesini, "servikal omurga denilen boyun omurgasının normalde içeriye doğru olan (servikal lordoz) olan açısının bozularak düz hale gelmesi" olarak tanımlayan Dr. Nurten Korkmaz, "Servikal lordoz yük dağılımın en uygun olduğu açıdır ve boyun omurgası üzerinde başın dengeli durmasını ve omurlar ile disklere aşırı yük binmesini engeller" dedi.

Yanlış açılarda bilgisayar kullanımına dikkat!

Boyun düzelmelerinin nedenlerine değinen Dr. Nurten Korkmaz, "Eğer servikal omurgadan kaynaklanan bir patoloji mevcut ise refleks kas spazmı gelişeceğinden omurganın içe doğru açısı düzleşir. Bu çoğu zaman geçici bir durumdur ve kas spazmı çözüldüğü zaman omurganın açısı da normal haline döner. Daha kalıcı omurga patolojilerinde ise kas spazmı çözülemediği gibi açı da düzelemeyebilir. Yine aynı şekilde omurganın yanlış açılarda sık kullanımı da servikal açıyı etkileyebilir. Yanlış açılarda bilgisayar kullanımı,uzun süre sabit duruş, kötü postürde oturmak ve yatmak,egzersiz yapmamak boyun açısının bozulmasına neden olabilir" uyarısında bulundu.

Dr. Nurten Korkmaz, boyun düzleşmesinin servikal omurgada dejeneratif,travmatik, doğuşsal bir patolojisi olanlarda gelişen kas spazmına bağlı olarak geçici veya kalıcı olabileceğini belirterek yanlış postürde çalışanlarda ve buna yönelik egzersiz yapmayanlarda görülebildiğini ifade etti.

Çoğu kez belirti göstermiyor

Boyun düzleşmesinin çoğu kez asemptomatik yani belirti göstermediğini ve hastanın fark etmeyebildiğini kaydeden Dr. Nurten Korkmaz, "Uzun süreli servikal açının bozuk olması daha sonra omurgadaki eklemlere, disklere, kaslara ve kemiklere aşırı yük bineceğinden dejenerasyonlara neden olabilmektedir" uyarısında bulundu.

Yastık kullanımına dikkat

Boyun düzleşmesinin tedavi edilebildiğini belirten Dr. Nurten Korkmaz, tedavi sürecinde egzersizlerin önemli olduğunu da kaydederek şunları söyledi:

"Öncelikle kas spazmına reaksiyon olarak gelişen düzleşmelerde alttaki patoloji araştırılıp tedavi edilmelidir. Bu tedaviyle kas spazmı çözülecek ve açı olağan haline gelecektir. Yanlış kullanıma bağlı olanlarda ergonomik düzenlemeler yapıldıktan sonra, servikal lordozu arttırıcı boyun ve sırta yönelik duruş ve açının içe eğimli olmasını sağlayan güçlendirme egzersizleri yapılmalıdır. Egzersizleri düzenli olarak her gün mümkünse günde 3 kez 10 tekrar şeklinde olmalı ve en az 3 ay devam edilmelidir. Yatarken boyunun içe doğru olan açısı bir yastıkla desteklenmeli ne fazla yüksek ne de yastıksız yatılmamalıdır."

Kaynak: Bültenler

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