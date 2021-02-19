Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği nedir? Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ne zaman kuruldu?
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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği nedir? Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ne zaman kuruldu?

19.02.2021 20:06 | Son Güncelleme: 19.02.2021 20:09
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği nedir? Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ne zaman kuruldu?

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (kısaca ÇYDD), merkezi İstanbul'da bulunan sivil toplum kuruluşu. Peki, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği nedir? Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ne zaman kuruldu?

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ NEDİR, NE ZAMAN KURULDU?

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (kısaca ÇYDD), merkezi İstanbul'da bulunan sivil toplum kuruluşu. Derneğin amacı "Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacıyla, kazanılmış hakların korunup geliştirilmesi ilkesini gütmek" olarak belirlenmiştir.

ÇYDD, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Kültür Bakanlığı gibi resmi devlet kurumlarıyla iş birliği içinde ve apolitik bir yapı içinde çalışır.

ÇYDD'nin omurgası, gönüllülük temelinde çalışan profesyonel insanlar üzerine oturtulmuş olup gelir kaynağı toplanan bağışlardır. Derneğin 102 şubesi bulunmaktadır. 1999 depremi sonrası katkılarıyla dikkat çekmiş olan ÇYDD, kırsal kesimdeki eğitim projeleriyle eğitime büyük ve yararlı katkılarda bulunmuştur. Eğitimde fırsat eşitliği, kız çocuklarının okullaştırılması, kitap, araç-gereç desteği, okul öncesi eğitimi ve lise mezunu mesleksiz kızlara meslek edindirme, sonunda ekonomik özgürlüklerine kavuşması gibi projeler de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin ilgi alanı dahilindedir.

Derneğe yönelik derneğin Bakırköy şubesinde ele geçirilen bilgisayar ve sabit disklerdeki bilgi ve belgelere dayanılarak Ergenekon örgütüne üye olma ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kaydedilmesi suçlamaları ile dava açılmış ve dava daha sonra Poyrazköy davası ile birleştirilmiştir. Bu bilgisayarlar üzerinde yapılan bilirkişi incelemelerinde ileri sürülen delillerin tümünün bilgisayarlara sonradan polis tarafından yüklendiği rapor edilmiştir.

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