Çağdaş Türk sanatı Ukrayna'da

18.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:58

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Türk ressamların sergisi büyük ilgi çekti.



Kiev'de yer alan Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine'in sergi mekanında 17 Şubat tarihinde açılan Çağdaş Türk Sanatı sergisi büyük ilgi gördü. Sergide 26 sanatçı yer alırken, 2018'den beri Ukrayna Güzel Sanatlar Akademisi'nin resmi üyesi olan Bedri Baykam, serginin küratörlüğünü üstlendi. Sergi 1951 ve 1988 yılları arasında doğan ve üç jenerasyonu kapsayan Türk sanatçıların eserlerini içeriyor.



Bağımsız olarak üretilmiş çalışmalar, Türk çağdaş sanatının 1980 sonrasında gelişen zengin teknik ve farklı stil varyasyonlarını gözler önüne seriyor. - KİEV

Kaynak: İHA