"Çağdaş Sanat ve Küratörlük" semineri başlıyor
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"Çağdaş Sanat ve Küratörlük" semineri başlıyor

23.12.2020 15:02 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:05

Billur Tansel'in koordinatörlüğünde Türkçe ve İngilizce olarak eğitici, uygulama esaslı ve araştırma odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirilecek programda; bienaller, galeriler, müzeler ve sanat fuarları ile ilgili örnek vaka çalışmalarına da yer verilecek.

Billur Tansel'in koordinatörlüğünde Türkçe ve İngilizce olarak eğitici, uygulama esaslı ve araştırma odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirilecek programda; bienaller, galeriler, müzeler ve sanat fuarları ile ilgili örnek vaka çalışmalarına da yer verilecek.

Seminerler online olarak Ocak – Temmuz 2021 döneminde ücretli olarak gerçekleştirilecek. Katılım için başvuru süresi 25 Ocak'a kadar sürüyor.

Kaynak: Hürriyet

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