"Çağdaş Sanat ve Küratörlük" seminer programı devam ediyor

Akbank Sanat ve Açık Diyalog İstanbul iş birliğiyle düzenlenen "Çağdaş Sanat ve Küratörlük" seminer programı haziran ayında devam ediyor.

Akbank Sanat ve Açık Diyalog İstanbul iş birliğiyle düzenlenen "Çağdaş Sanat ve Küratörlük" seminer programı haziran ayında devam ediyor.

Billur Tansel'in koordinatörlüğünde Türkçe ve İngilizce yapılacak programda bienal, galeri, müze ve sanat fuarlarıyla ilgili örnek vaka çalışmalarına yer verilecek.

Program kapsamında küratörlük, sanat kuramları, çağdaş sanat tarihi, estetik, sanat, kültür politikaları, arşivleme ve arşiv kullanımı, sergileme kurgusu, farklı sergi modellerinin analizi, küratöryel metin yazımı, güncel sanat okumaları, küratörlüğe yenilikçi yaklaşımlar, sergi yönetimi, lojistik planlama, sanat telif hakları ve baştan sona bir sergi projesi kurgulama gibi konu başlıklarında seminerler düzenlenecek.

Küratörlük konusunda kapsamlı ve uluslararası düzeyde bir program oluşturmak ve bu alanda, hem teorik hem de uygulama bakımından sergi kurgulama ve ideolojik çerçevesi ile ilgili bir eğitim platformu oluşturmak amacıyla başlatılan programın sonunda katılımcıların hazırlayacağı projeler değerlendirilecek ve katılımcılara bitirme belgesi verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref