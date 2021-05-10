"Çağdaş Sanat ve Küratörlük" seminer programı devam ediyor
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"Çağdaş Sanat ve Küratörlük" seminer programı devam ediyor

'Çağdaş Sanat ve Küratörlük' seminer programı devam ediyor
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Akbank Sanat ve Açık Diyalog İstanbul iş birliğiyle düzenlenen "Çağdaş Sanat ve Küratörlük" seminer programı mayıs ayında sürüyor.

Akbank Sanat ve Açık Diyalog İstanbul iş birliğiyle düzenlenen "Çağdaş Sanat ve Küratörlük" seminer programı mayıs ayında sürüyor.

Billur Tansel'in koordinatörlüğünde Türkçe ve İngilizce yapılacak programda, bienaller, galeriler, müzeler ve sanat fuarlarıyla ilgili örnek vaka çalışmalarına yer verilecek.

Küratörlük konusunda kapsamlı ve uluslararası düzeyde bir program ortaya koymak, bu alanda hem teorik hem de uygulama açısında sergi kurgulama ve ideolojik çerçevesi ile ilgili prestijli bir eğitim platformu oluşturmak amacıyla başlatılan programın sonuç aşamasında katılımcıların hazırlayacağı projeler değerlendirilecek ve katılımcılara bitirme belgesi verilecek.

Programda "Küratörlük nedir?", "Küratör kimdir?", "Küratörlüğün kısa tarihçesi", "Sanat kuramları", "Çağdaş sanat tarihine bir bakış", "Estetik, sanat ve globalizasyon", "Kültür politikaları", "Araştırma ve küratöryel kavramın belirlenmesi", "Arşivleme ve arşiv kullanımı", "Sergileme kurgusuna giriş", "Küratöryel stratejiler", "Farklı sergi modellerinin analizi (müzeler, galeriler, serbest alanlar, bienaller)", "Küratöryel metin nasıl yazılır?", "Güncel sanat okumaları", "Küratörlüğe yenilikçi yaklaşımlar, örnek vaka analizleri, sanat ve aktivizm", "İzleyici geliştirme", "Yaratıcılık ve yeni arayışlar", "Küratöryel uygulamalar", "Sergi yönetimi", "Projenin lojistik planlaması (gümrük, eser nakli, eserlerin korunması ve muhafazası, sigorta, bütçelendirme ve sponsor bulma)", "Küratöryel problemler", "Sanat telif hakları" ve "Baştan sona bir sergi projesi kurgulama" konularında seminerler düzenlenecek.

Katılımı 20 kişi ile sınırlandırılan seminerlerin içerikleri https://www.akbanksanat.com/program/cagdas-sanat-ve-kuratorluk-2021 adresinden öğrenilebiliyor. Katılım şartları ve başvuru için apply@curatingcontemporaryart.org'e e-mail gönderilmesi gerekiyor.

"Çağdaş Sanat ve Küratörlük" seminer programı mayıs ayı programı şöyle:

"Küratöryel Stratejiler: Serbest Alanlar ve Bienaller: Sinopale Bienali, konuşmacı: T. Melih Görgün, 17 Mayıs- çevrim içi. Sergi için Tasarım Yapmak: Görsel Kimlik Yaratım Süreci, konuşmacı: Ayşegül Yazıcı, 24 Mayıs- çevrim içi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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