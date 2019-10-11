Çağdaş Sanat buluşmalarının ilki: Leonardo da Vinci

11.10.2019 10:56

Ataşehir Belediyesi ve İstanbul Art Show Sanat Fuarı işbirliği ile her ay yapılacak olan Çağdaş Sanat Buluşmaları, Ataşehir'de Mustafa Saffet Kültür Merkezinde (MSKM) başlıyor. 2019-2020 Kültür ve Sanat sezonunda her ay düzenlenecek olan "Çağdaş Sanat Buluşmaları" serisinin moderatörlüğünü İstanbul Art Show Sanat Direktörü Yalın Alpay yapıyor.

Her ay başka bir konukla farklı bir konunun ele alınacağı Çağdaş Sanat Buluşmalarının ilki, 11 Ekim Cuma günü başlıyor. Ölümünün 500'üncü yıldönümü nedeniyle, tüm dünyada etkinlikler düzenlenen Leonardo da Vinci'nin yapıtları, dönemindeki farklılıklar ve bugüne bıraktığı etkililer tartışılıyor.

İstanbul Art Show Sanat Fuarı Direktörü Yalın Alpay ve Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği Türkiye Başkanı Dr. Fırat Arapoğlu; Rönesans'ın büyük ustası ve en önemli figürü olan Leonardo da Vinci'nin sanatını, özelliklerini, sanata katkılarını, dönüştürücü etkilerini, çağdaş sanatçılar tarafından en çok yeniden yorumlanan sanatçı olmasının nedenlerini anlatıyorlar.

Kaynak: Bültenler