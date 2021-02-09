Çağdaş Macar ustalardan "Işık Müziği" sergisi
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Çağdaş Macar ustalardan "Işık Müziği" sergisi

09.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:37
Çağdaş Macar ustalardan

Macar Kültür Merkezi, görsel-işitsel duyulara hitap eden yeni sergisi "Işık Müziği"ni 12 Şubat'ta sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Macar Kültür Merkezi, görsel-işitsel duyulara hitap eden yeni sergisi "Işık Müziği"ni 12 Şubat'ta sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 20. yüzyılda ışık müziği kavramına anlam katan ve bu tarza katkı sunan çağdaş Macar sanatçıların eserlerinden bir seçkiyi sunan sergi, çevrim içi gerçekleşecek açılışın ardından Kovid-19 önlemlerine uyularak ziyaret edilebilecek. Endre Lehel Paksi'nin moderatörlüğünü üstlendiği sergi, 26 Mart'a kadar görülebilecek.???????

Sergide yer alan sanatçıların eserleri, görülen ve işitilen şeyleri eşleştirmeye çalışırken, 20. yüzyılda icat edilen yeni teknolojilerle bu çabalara çeşitli imkan ve anlamlar kazandırıyor.

Macar Kültür Merkezi sanatseverleri çağdaş sanata uzanan bu yolculuğun en önemli adımlarını atan György Kepes, Miklós Schöffer, Lajos Dargay gibi dünya sanat tarihinde de önemli rol alan Macar ustaların görsel-işitsel eserlerini keşfetmeye davet ediyor.

İlk popüler "ışık müzisyeni" olarak kabul edilen Macar kökenli Alexander Laszlo, kendi bestelediği müzik eserlerine eşlik eden bir projeksiyon sistemi kurdu. Çağın tamamlayıcı sanat dalı olarak düşünülen ışık müziği kavramı, geçmişten bugüne dek birçok sanatçıya ve sanat düşünüre ilham verdi.

Pandemi sonrası değişen koşullar sebebiyle Macar Kültür Merkezi, bu sergiyle birlikte çevrim içi sergi alanının da açılışını yapacak. Böylece sanal bir platforma kavuşacak merkezin bundan sonraki sergileri çevrim içi olarak ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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