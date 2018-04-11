Çağdaş İtalyan Edebiyatının Güçlü Kalemi

Anna "Dünya diye bir yer yok. O sadece bir türlü uyanamadığımız bir karabasan."

Yıl 2020. Ölümcül bir virüsün Belçika'da ortaya çıkıp kısa sürede tüm Avrupa'ya yayılmasından dört sene sonra. Tüm yetişkinlerin öldüğü, geriye sadece çocukların kaldığı hayalet coğrafyalar. Baştan sona felakete sürüklenmiş Sicilya'da hayatta kalma mücadelesi veren on üç yaşında, inatçı ve gözüpek bir kız ile küçük erkek kardeşi. Yanmış tarlaların, gizemli ormanların, harabeye dönmüş alışveriş merkezlerinin, terk edilmiş şehirlerin ve hayatta kalabilen vahşi toplulukların arasında Anna'ya yol gösteren tek şey, annesinin ölüm döşeğindeyken çocuklarına hazırladığı kurallar defteridir. Ne var ki Anna, geçmişe ait bu kuralların zamanla işe yaramadığını fark eder. Tek çare, yeni kurallar koymaktır...

Çağdaş İtalyan edebiyatının usta kalemi Niccolò Ammaniti, bizleri belleklerden silinmeyecek, tekinsiz bir post-apokaliptik dünyanın içine fırlatırken, güçlü Anna karakteri üzerinden karanlığın içindeki ışığı da görünür kılıyor. Belirsizlikleri, endişeleri ve yaşamın kontrol altına alınamayan gücünü ortaya çıkarmak için çapını her defasında daha da genişleten bir ışık bu:

"Yaşam bize ait değildir, sadece içimizden geçip gider. (...) Geriye dönüp bakmadan yola devam etmek gerekir, çünkü içimizdeki yaşam enerjisini kontrol etmemiz olanaksızdır, hayal kırıklığına uğramış, kör ya da sakat kalmış olsak da yaşamımızı zorlaştıran her türlü olumsuzluğa rağmen beslenmeye, uyumaya, yüzmeye devam ederiz."

NICCOLÒ AMMANITI, 25 Eylül 1966'da Roma'da doğdu. 1994'te ilk romanı Branchie, ardından öykü kitabı Çamur (1996) ve Alır Götürürüm Seni (1999) adlı romanı yayımlandı. 2001'de yayımlanan Korkmuyorum, aynı yıl Viareggio Ödülü'nü kazandı. Tanrı Nasıl İsterse romanı ona 2007 Strega Ödülü'nü getirdi. 2009'da Eğlence Başlasın adlı romanı yayımlandı. Onu 2010'da Sen ve Ben izledi. 2012'de öykü kitabı Il momento è delicato yayımlandı. Ammaniti'nin Çamur adlı öykü kitabında yer alan "İnsanoğlunun Son Yılbaşı Eğlencesi" 1998'de Marco Risi, Branchie 1999'da F.R. Martinotti, Korkmuyorum 2003'te ve Tanrı Nasıl İsterse 2008'de Gabriele Salvatores, Sen ve Ben 2012'de Bertolucci tarafından sinemaya uyarlandı. 2014'te yönetmenliğini yaptığı The Good Life adlı röportaj belgeseli Feltrinelli'den DVD olarak çıktı.