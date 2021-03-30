Çağdaş Işıl'dan başarılı Youtube kanalı için öneriler
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Çağdaş Işıl'dan başarılı Youtube kanalı için öneriler

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Çağdaş Işıl'dan başarılı Youtube kanalı için öneriler

Ürettiği özel içerikler sayesinde ve Youtube kanalıyla fenomen olan Çağdaş Işıl; başarılı bir Youtube kanalı sahibi olmanın, bazı noktalara dikkat edilmesinden geçtiğini vurguluyor.

Öncelikle içeriklerin özgün olması dikkat çeken Işıl; kanalınızın türü ne olursa olsun, ürettiğiniz içerikler özgün olmalı ve anlaşılır şekilde ifade edilmeli. Sunduğunuz içeriğe uygun olarak kısa, net ve içeriğinizi en iyi şekilde ifade edecek başlıklar bulmalısınız." ifadeleriyle, içeriğin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor.

İçerikler Kadar Görsel de Önemli

Dijital platformlarda, görsel seçimin önemine vurgu yapan Çağdaş Işıl: "Görselleriniz içeriğinizle uyumlu olmalı, dikkat çekmeli, ancak karışık olmamalıdır. Görselleri üzerinde yazılarla destekleyeceğiniz zaman, karmaşık görünmemesine dikkat etmemelisiniz. Kaliteli ve özgün görsel kullanımı da içerikte olduğu gibi çok önemli." tavsiyelerinde bulundu.

Analiz Edin Gerekirse Yeniden Düzenleyin

Youtube içeriklerinin dinamik ve takip edenlerle karşılıklı etkileşim düzeyinin yüksek olduğuna dikkat çeken Çağdaş Işıl: "Paylaşımlarınızın erişimini mutlaka takip edin, takipçilerinizin yorumlarına önem verin ve onlarla etkileşim halinde olmaktan kaçınmayın." Diyor.

Teknik analizler ve takipçilerle girilen etkileşimler sonrası, içeriğin gerekirse yenilenmesinde de fayda olduğuna dikkat çekiyor.

Kaynak: Bültenler

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