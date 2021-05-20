Çağdaş gösteri sanatları festivali "Net Miyiz?" temasıyla 23 Mayıs'ta başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çağdaş gösteri sanatları festivali "Net Miyiz?" temasıyla 23 Mayıs'ta başlıyor

Çağdaş gösteri sanatları festivali 'Net Miyiz?' temasıyla 23 Mayıs'ta başlıyor
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Ekonomi

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı ve Sahne Sanatları öğrencileri tarafından düzenlenen Çağdaş Gösteri Sanatları Festivali "festival408", 10. yaşını kutluyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı ve Sahne Sanatları öğrencileri tarafından düzenlenen Çağdaş Gösteri Sanatları Festivali "festival408", 10. yaşını kutluyor.

Bu yıl pandemi sürecindeki sosyalleşmeye dikkat çekmek için "Net Miyiz?" temasıyla gerçekleşecek festival, 23 Mayıs'ta Performans Sanatları öğrencilerinin gala gösterisiyle başlayacak.

Oyun yazımından koreografiye, yönetmenlikten tasarıma, pazarlamadan web tasarımına kadar tüm yaratıcı, idari ve teknik aşamaları öğrenciler tarafından yapılan festival programında, canlı olarak sahne performansları, konserler, söyleşiler ve atölyeler olmak üzere çeşitli etkinlikler yer alıyor.

"festival408"in canlı etkinlik programı, 23-30 Mayıs'ta Zoom, Twitch ve YouTube üzerinden izlenebilirken, tüm festival 24 Mayıs'tan itibaren "www.festival408.com" adresi üzerinden takip edilebilecek.

Tüm canlı etkinliklere kayıt için "https://linktr.ee/fest408" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor
Thodex soruşturmasında Rana Azap adli kontrolle serbest bırakıldı
Thodex soruşturmasında Rana Azap adli kontrolle serbest bırakıldı
İstanbul'u bırakıp Hatay'a yerleşti! Şimdi bodrum katta ipek böceği yetiştiriyor
İstanbul'u bırakıp Hatay'a yerleşti! Şimdi bodrum katta ipek böceği yetiştiriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Meral Akşener Sergey Lavrov Lale Karabıyık Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Şeyma Subaşı Tuba Büyüküstün
Spor Şenol Güneş Gökhan Töre Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çağdaş gösteri sanatları festivali "Net Miyiz?" temasıyla 23 Mayıs'ta başlıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 15:34:14. #1.11#

title