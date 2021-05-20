Çağdaş gösteri sanatları festivali "Net Miyiz?" temasıyla 23 Mayıs'ta başlıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı ve Sahne Sanatları öğrencileri tarafından düzenlenen Çağdaş Gösteri Sanatları Festivali "festival408", 10. yaşını kutluyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı ve Sahne Sanatları öğrencileri tarafından düzenlenen Çağdaş Gösteri Sanatları Festivali "festival408", 10. yaşını kutluyor.

Bu yıl pandemi sürecindeki sosyalleşmeye dikkat çekmek için "Net Miyiz?" temasıyla gerçekleşecek festival, 23 Mayıs'ta Performans Sanatları öğrencilerinin gala gösterisiyle başlayacak.

Oyun yazımından koreografiye, yönetmenlikten tasarıma, pazarlamadan web tasarımına kadar tüm yaratıcı, idari ve teknik aşamaları öğrenciler tarafından yapılan festival programında, canlı olarak sahne performansları, konserler, söyleşiler ve atölyeler olmak üzere çeşitli etkinlikler yer alıyor.

"festival408"in canlı etkinlik programı, 23-30 Mayıs'ta Zoom, Twitch ve YouTube üzerinden izlenebilirken, tüm festival 24 Mayıs'tan itibaren "www.festival408.com" adresi üzerinden takip edilebilecek.

Tüm canlı etkinliklere kayıt için "https://linktr.ee/fest408" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref