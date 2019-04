Çağdaş Dans Performansına Norm Holding Desteği

Bünyesindeki sanat galerisiyle her zaman sanatın yanında yer alan Norm Holding, sanata destek vermeye devam ediyor.

Üretimiyle ülke ihracatında önemli bir yere sahip olduklarını ifade eden Norm Holding Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Uysal, sanatın her alanına da destek verdiklerini söyledi.Çağdaş Dans Sanatı'nı İzmir'de duyurmak amacıyla gerçekleşen etkinliğin ana destekçisi olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Duygu Uysal, "Çağdaş Dans'ın, kişinin kendini ifade etmesi ve insanlar arası iletişim konusunda olumlu etki yaratacağına inanan bir ekip İzmir'de eşsiz bir performansa imza attı.. Norm Holding ailesi olarak sanatın ve sanatçının daima yanındayız. Norm Sanat Galerisi ile de sanata verdiğimiz desteği gösterdiğimize inanıyoruz. İzmir'de düzenlenen Let Me Be, Çağdaş Dans Performansı gibi etkinliklerin de kentimize ve izleyiciye büyük bir değer katacağını düşünerek etkinliğin destekçisi olduk. Büyük ilgi gören etkinlikte dans tutkunlarının da büyük bir keyif aldığına inanıyorum" diye konuştu.

Dans gösterisinin ardından Norm Holding Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Uysal'ın moderatörlüğünde dans sanatçıları ile izleyiciler sohbet ederken, sanatçılar ile birlikte çekilen fotoğrafların ardından etkinlik sona erdi.

Çağdaş Sanat İzmir'e geliyor

Bilgi Üniversitesi Sahne Sanatları Alanı'nın 10. yılını kutlama etkinlikleri çerçevesinde başlatılan "Artist – in – Residence Programı" içinde Limpid Work Ltd. (Prag) tarafından üretilen Let Me Be Çağdaş Dans Performansı, Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. Kişinin derinlerde gizledikleriyle yüzleşerek, "kendisi" olmasına izin vermesi, mahrem olana, şiirsel olana dokunarak kendine yaklaşması, umudu kaybetmemek konularının işlendiği dans performansı, Çağdaş Dans Sanatı'nı İzmir'de duyurmak ve İzmir'in sanatsal ve kültürel gelişimine destek sağlamak amacıyla düzenlendi.

