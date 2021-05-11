Çağdaş Atan: "Maçı koparamadık"

Süper Lig'in 41. haftasında sahasında konuk ettiği BB Erzurumspor'a 3-2'lik skorla mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan, "Erzurumspor iştahlandı ve maçı 3-2'ye getirdi.

Süper Lig'in 41. haftasında sahasında konuk ettiği BB Erzurumspor'a 3-2'lik skorla mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan, "Erzurumspor iştahlandı ve maçı 3-2'ye getirdi. Hak etmedik ama sahada duruş ve ciddiyet olarak daha iyi işler yapmamız gerekiyordu. Maçı koparmamız gerekiyordu ama maalesef koparamadık" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktör Çağdaş Atan, karşılaşmanın çok tarifi olmayan bir maç olduğunu söyledi. Atan, "2-0'dan sonra çok rahat kazanabileceğimiz maçtı. Erzurumspor sahada havlu atmış gibi gözüyordu ama kendi kalemize attığımız gole kadar. Ama genelde ikinci yarıda çok iyi oynadığımızı düşünüyorum oyunu forse ettik. Çok pozisyona girdik. Sezon başından beri söylüyoruz, dilimizde tüy bitti. Bitiricilik kısmında bu maçta da bir türlü üçüncü golü atıp sonlandıramadık. 2-2 olduktan sonra da Erzurumspor çok iştahlandı. Bir ortayla maçı 3-2 kazandı. Oyuncularım zaman zaman dalgalı performans olsa da çok iyi getirdikleri sezonu taçlandırma adına ellerinin tersleriyle ittiler. Ligi bitirmiş gibi gözüküyor oyuncularım. Bizi üzen taraf bu, çok fazla tarifi yok, üzgünüz" açıklamasında bulundu.

Bir gazetenin "Skor anlamında oyunun değişmesini neye bağlıyorsunuz?" sorusuna da yanıt veren Atan, şunları söyledi: "Biz soyunma odasına giderken, soyuma odasında girdiğimizde kesinlikle skor korumak için değil, 3 golü bularak maçı rahat bir şekle getirmek istediğimizi söylemiştik. Daha 46 dakikada Davidson ile pozisyon yakaladık ardından çok sayıda yakaladığımız pozisyonları da bitiremedik. Sonrasında da ani bir atakla yediğimiz golden sonra Erzurumspor iştahlandı ve maçı 3-2'ye getirdi. Hak etmedik ama sahada duruş ve ciddiyet olarak daha iyi işler yapmamız gerekiyordu. Maçı koparmamız gerekiyordu ama maalesef koparamadık." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı