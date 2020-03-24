Çağdaş Atan'ın Kovid-19 testi negatif çıktı
Beşiktaş Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Çağdaş Atan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.
24.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:00
Beşiktaş Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Çağdaş Atan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.
Çağdaş Atan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testim negatif çıkmıştır. Bu salgından etkilenen tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim. Evde kal Türkiye. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA