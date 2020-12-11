Çağdaş Atan'ın cezasında indirim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çağdaş Atan'ın cezasında indirim

11.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:01
Çağdaş Atan'ın cezasında indirim

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 2 maçlık ceza, 1 maça indirildi.

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 2 maçlık ceza, 1 maça indirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği'nin antrenörü Çağdaş Atan ile ilgili PFDK'nın 10.12.2020 tarihli E.2020-2021/424 K.2020-2021/527 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği'nin antrenörü Çağdaş Atan'ın rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00TL para cezasının; olayın oluş şekli dikkate alınarak takdiren indirilmek suretiyle, 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500,00TL para cezası şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile, Karar verilmiştir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

G.Birliği maçında kırmızı kart gören Alanyasporlu Çağdaş Atan, Beşiktaş maçında takımının başında yer alamayacak
G.Birliği maçında kırmızı kart gören Alanyasporlu Çağdaş Atan, Beşiktaş maçında takımının başında yer alamayacak
Sparta Prag'a 2 gol atan Burak Yılmaz, Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu oldu
Sparta Prag'a 2 gol atan Burak Yılmaz, Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu oldu
Galatasaray'da ilk golünü atan Kerem Aktürkoğlu: Rüya gibi bir gün
Galatasaray'da ilk golünü atan Kerem Aktürkoğlu: Rüya gibi bir gün
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Demet Akalın Sermiyan Midyat
Spor Okan Buruk Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Kocaeli Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çağdaş Atan'ın cezasında indirim - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 16:12:14. #1.14#
title