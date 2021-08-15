Çağdaş Atan: "Güçlü oyunu gördükten sonra hedef koyabiliriz"
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Çağdaş Atan: "Güçlü oyunu gördükten sonra hedef koyabiliriz"

Çağdaş Atan: 'Güçlü oyunu gördükten sonra hedef koyabiliriz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Medipol Başakşehir maçının ardından, "Takım olup, fiziksel olarak yüzde yüze yaklaşıp güçlü oyunu gördükten sonra hedef koyabiliriz" diye konuştu.

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Medipol Başakşehir maçının ardından, "Takım olup, fiziksel olarak yüzde yüze yaklaşıp güçlü oyunu gördükten sonra hedef koyabiliriz" diye konuştu.

Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, ilk yarıda gerçekten iyi bir oyun oynadıklarını ifade ederek, "Takımım son bir hazırlık maçı oynamıştı Konyaspor'la. Orada iyi görüntü vermemiştik ama takımım bu maçın ilk yarısı gerçekten kampta gördüğümüz, çalıştığımız ve her parçayı doğru oynayan görüntü verdi. İkinci yarıdaki oyunda fizik kalitesinin hazır olmadığı, yeni katılan oyuncular, geç gelenler, sakatlanan oyuncular oldu. O yüzden fizik olarak yüzde yüz olmadığımız için ikinci yarı bekledik. Alanyaspor olarak maçları böyle bitiremeyiz. Ama ilk yarıdaki oyunu 70, 80 dakikaya yayabilirsek, bu sene rekabetçi ve marka değeri yüksek bir Alanyaspor izleteceğiz. İlk yarıdaki oyun ve reaksiyon için oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.

"Güçlü oyunu gördükten sonra hedef koyabiliriz"

Takımın hedefleri hakkında konuşan Atan, "Daha hedef konuşmadık şu an, bu kadar değişimin üstüne hedef koymak hayalcilik olur. Şuan zirveyi zorlayacağız falan demek hayal olur. Beklentileri yükseltiriz, bunu yapmaya ihtiyacımız yok ve lehimize olan durum değil. Amacımız yeni gelen oyunculardan sonra özellikle milli aradan sonra daha bir takım olup, fiziksel olarak yüzde yüze yaklaşıp güçlü oyunu gördükten sonra hedef koyabiliriz. Şuan hedef koyacak durum yok" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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