Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Sergen Yalçın
13.12.2020 22:35 | Son Güncelleme: 13.12.2020 22:58
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın konuşması ANTALYA - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın konuşması ANTALYA - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı