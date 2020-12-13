Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Sergen Yalçın
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Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Sergen Yalçın

13.12.2020 22:35 | Son Güncelleme: 13.12.2020 22:58

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın konuşması ANTALYA - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın konuşması ANTALYA - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Sergen Yalçın
Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Sergen Yalçın
Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Sergen Yalçın
Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Sergen Yalçın
Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Sergen Yalçın
Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Sergen Yalçın

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
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