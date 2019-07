Çağdaş Anadolu'nun başarısı ülke sınırını aştı

Zonguldak'ta açıldığı günden bugüne ilklere imza atan ve aldığı başarılarla adından oldukça söz ettiren Çağdaş Anadolu Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin başarısı ülke sınırını aştı.

Polonya'da House of Culture Wolsztyn ve Keblowo Song and Dance Derneği'nin ortak olarak düzenledikleri VIII. Folkloristic Meeting of Wolsztynski Region Folklor Festivali için davet alan Çağdaş Anadolu Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 35 kişilik kafile ile 24 Haziran - 4 Temmuz 2019 tarihleri arasında büyük bir organizasyona katılım sağlayarak ülkemizi ve Zonguldak'ı en iyi şekilde temsil etti.

Festivalde Artvin, Trabzon Kız- Erkek, Veteranlar Trabzon Erkek, Zonguldak Kız ve Aşuk-Maşuk gösterisi gerçekleştiren Çağdaş Anadolu Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, festival dahilinde 8 ülke ve 7 başkent gezisi de yaptı. Karayolunu kullanarak 5000 km'den fazla mesafe kat eden ekip, yolculuk esnasında Polonya'dan başka Sırbistan'ın Belgrad ve Ukrayna'nın Lviv şehirlerinde de konaklama yapma imkanı buldu.

Yapılan organizasyonla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Ali Arslan, 7'den 70'e halkoyunları ve dans sloganıyla çıktıkları yolda her geçen gün büyüdüklerini ve bu anlamda yaptıkları başarılı çalışmalar sonrasında böylesine büyük bir organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Arslan yaptığı açıklamasında, "Bilindiği üzere kurulduğumuz ilk günden bu yana halkoyunları ve dans sloganıyla yola çıkmıştık. Çıktığımız bu yolda 2 yılımızı tamamladık ve ilk kurulduğumuz yıldan bu yana gerek yerel gerekse yurtdışındaki uluslararası festivallere katılım sağladık. Bu yılın ilk yurtdışı festival seyahatini ise Zonguldak'tan 2.800 kilometre uzaklıkta bulunan Polonya'nın Keblowo kentinde yapılan Polonya Uluslararası VIII. Folcloristic Meetings of Wolsztynski Reggion Folklor Festivali'ne katılım sağlayarak gerçekleştirdik. Festivale 35 kişilik bir heyetle katılım sağlayarak Artvin, Trabzon Kız- Erkek, Veteranlar Trabzon Erkek, Zonguldak Kız ve Aşuk-Maşuk gösterileri yaptık. 24 Haziran - 4 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılan seyahatimizin güzergahını da bu yıl çok farklı olarak yaptık. Gittiğimiz güzergahtan dönmek yerine 11 gün süren bir rota belirledik ve bir yandan da yurtdışı turu yapma imkanı bulduk. 5000 km mesafe kat ettiğimiz ve 11 gün süren seyahatimiz dahilinde 8 ülke ve 7 başkent gezisi yaptık. Bu doğrultuda 1 gece Sırbistan'ın Belgrad kenti, 4 gece Polonya'nın Keblowo kenti, 1 gece de Ukrayna'nın Lviv kentinde konaklama yaptık" dedi.

"Ülkemizi temsil etmek onur ve gurur verici"

Zonguldak'ın Halk oyunları konusunda en genç derneği olmasına rağmen çok büyük atılımlar yaptıklarını ve bu yılın Kasım ayın da başka bir yurtdışı festival için hazırlıklara başladıklarını da sözlerine ekleyen Arslan, "Bu festival ile birlikte ülkemizi ve kentimizi en iyi şekilde temsil etmek bizlere oldukça onur ve gurur veriyor. Tüm halkımızı bizimle birlikte olmaya, birlikte dans etmeye çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kasım'da bir festival daha"

Öte yandan Arslan, dernek bünyesinde bulunan tüm sporculara ve eğitimcilere verdikleri emeklerinden ötürü şimdiden teşekkür ederken Kasım ayında bir yurtdışı festivali için davet aldıklarını bu anlamda katılım sağlamak için görüşmelerin devam ettiğini de söyledi.

Görüşmelerin olumlu sonuçlandırılması durumunda bir yurtdışı festivaline daha katılarak ülkemizi ve kentimizi temsil etmek istediklerini sözlerine ekleyen Arslan, gerek yurtiçi gerek ise yurtdışı organizasyonlar için her daim hazır bulunduklarını vurguladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA