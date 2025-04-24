Çağdaş Altay kimdir, kaç yaşında, nereli? Eyüpspor Galatasaray maçını yönetecek Çağdaş Altay'ın hakem istatistikleri!

Eyüpspor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik karşılaşmada görev alacak hakem Çağdaş Altay, sporseverlerin gündeminde yer aldı. Maç öncesinde futbol tutkunları, karşılaşmayı yönetecek olan Altay hakkında kapsamlı bilgiler araştırıyor. Tecrübeli hakemin daha önce yönettiği maçlar, gösterdiği kart sayıları ve genel performansı da merak edilen konular arasında. Peki, TFF kadrosunda yer alan Çağdaş Altay kimdir, kaç doğumludur ve nerelidir? İşte, Çağdaş Altay'ın biyografisi, görev aldığı karşılaşmalar ve hakemlik kariyerine dair tüm detaylar...

ÇAĞDAŞ ALTAY KİMDİR?

1986 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelen Çağdaş Altay, 2025 yılı itibarıyla 39 yaşındadır. Hakemlik kariyerine 2007 yılında adım atan Altay, uzun yıllar alt liglerde görev yaptıktan sonra 2013'te profesyonel liglere terfi etti. Meslek seçiminde önemli bir rol oynayan Altay'ın babası Muharrem Altay da eski bir hakemdir. Çağdaş Altay, Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı olarak İstanbul bölgesi hakemi olarak görev yapmaktadır.

Çağdaş Altay kimdir, kaç yaşında, nereli

ÇAĞDAŞ ALTAY'IN HAKEM İSTATİSTİKLERİ NASIL?

Tecrübeli hakem, 2022 yılında Süper Lig'de ilk kez görev alarak üst düzey karşılaşmalarda düdük çalmaya başladı. İşte bazı öne çıkan istatistikleri:

Süper Lig: 34 maç – 143 sarı kart, 6 kırmızı kart, 17 penaltı

1. Lig: 38 maç – 177 sarı kart, 16 kırmızı kart, 8 penaltı

2. Lig: 71 maç – 367 sarı kart, 11 kırmızı kart

Türkiye Kupası: 18 maç – 75 sarı kart, 2 kırmızı kart

ÇAĞDAŞ ALTAY'IN HAKEM İSTATİSTİKLERİ