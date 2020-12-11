ÇAĞATAY ULUSOY'UN İSTEDİĞİ RAKAM DUDAK UÇUKLATTI
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ÇAĞATAY ULUSOY'UN İSTEDİĞİ RAKAM DUDAK UÇUKLATTI

11.12.2020 11:10 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:15
ÇAĞATAY ULUSOY'UN İSTEDİĞİ RAKAM DUDAK UÇUKLATTI

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Çağatay Ulusoy, son olarak rol aldığı 'Hakan: Muhafız' dizisinden sonra bölüm başı 150 bin TL'lik ücretini 250 bin TL'ye yükselttiği iddia edildi

Çağatay Ulusoy, son olarak rol aldığı dijital platform dizisinin ardından kaşesine zam yaptı. Daha önce yer aldığı projelerde bölüm başı 150 bin TL isteyen oyuncunun, rakamı 250 bin TL'ye yükselttiği iddia edildi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 11:14:55. #1.15#
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