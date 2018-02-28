Çağatay Fena Madara Oldu! Eski Sevgilisi Serenay'ın Fotoğrafını Beğenip Geri Çekti

Çağatay Ulusoy, sosyal medyada eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın gizli gizli fotoğraflarına bakarken, hatta 'like' yaparken yakalandı.

BEĞENİYİ GERİ ÇEKTİ

Serenay Sarıkaya, başrolünde yer aldığı "Fi" dizisinin setinden fotoğrafını önceki gün Instagram'da paylaştı. Binlerce yorum alan fotoğrafı beğenenler arasında eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un da olduğu görüldü. Ancak Ulusoy saniyeler içinde beğeniyi geri aldı.

KEREM DUYMASIN!

Bu durum Sarıkaya'nın takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada "Aman Kerem görmesin" yorumları yapıldı. Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy'dan ayrıldıktan sonra meslektaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, 2 yıldır birlikte.

İşte o paylaşım: