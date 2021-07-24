Çağatay Akman karakolluk oldu...Arkadaşı gazetecilere saldırdı
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Çağatay Akman karakolluk oldu...Arkadaşı gazetecilere saldırdı

Çağatay Akman karakolluk oldu...Arkadaşı gazetecilere saldırdı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Genç şarkıcı dün akşam saatlerinde eski kız arkadaşının kapısına dayanan Akman ve arkadaşları Öykü Uslu'ya şiddet uyguladı.

Genç şarkıcı dün akşam saatlerinde eski kız arkadaşının kapısına dayanan Akman ve arkadaşları Öykü Uslu'ya şiddet uyguladı.

Yaşanan olay sonrası Uslu, Karaköy Polis Merkezi'ne şikayette bulundu. Akman, emniyet güçleri ile birlikte ifadesi alınmak üzere karakola getirildi. Bu sırada Akman'ın arkadaşları Kelebek muhabiri Sayit Durmaz'ın fotoğraf makinasının objektifini kırdı ve tv100 muhabiri İsmail Şen'e saldırı girişiminde bulundu.

Öykü Uslu ilerleyen saatlerde karakoldan çıktı.

Kaynak: Hürriyet

Çağatay Akman karakolluk oldu...Arkadaşı gazetecilere saldırdı
Çağatay Akman karakolluk oldu...Arkadaşı gazetecilere saldırdı
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Çağatay Akman karakolluk oldu...Arkadaşı gazetecilere saldırdı - Haberler Magazin
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