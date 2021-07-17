Çağa uygun anayasa geliyor

Anayasa Bilim Kurulu tarafından üzerinde çalışılan ve 2023 seçimlerine yetiştirilmeye çalışılan 128 maddelik anayasa çalışmalarında yeni bir döneme girildi.

Anayasa Bilim Kurulu tarafından üzerinde çalışılan ve 2023 seçimlerine yetiştirilmeye çalışılan 128 maddelik anayasa çalışmalarında yeni bir döneme girildi. Ak Parti kanadında oluşturulan anayasa bilim kurulu ekibi geçen hafta 8,5 saatlik bir toplantı gerçekleştirdi.

Yeni anayasada dünyada ilk defa, 'yapay zeka' kavramının ele alınacağı aktarılıyor. Yapay zeka kavramıyla ilgili genel bir çerçeve çizilecek olan yeni anayasada, 'İnsanın korunması için devletin tedbir alması gerektiğini' ifade edecek bir maddenin ekleneceği belirtiliyor. Kılık kıyafete anayasal güvence getirilmesi de planlanıyor. Uygulamada sıkıntının çözüldüğüne dikkat çeken kaynaklar, bu durumun kalıcı bir madde olarak eklenmesi gerektiğini dile getirdi. efekt

Ayrıca, sağlık, su, gıda ve çevre güvenliği gibi sosyal hakların güçlendirileceği yeni anayasada, sosyal medya ve internet kullanımına yönelik de önemli maddelerin eklenmesi öngörülüyor. Twitter, Facebook ve Google gibi büyük sosyal medya şirketlerin, iletişimi kontrol etmesi tehdidine karşılık 'devletin gerekli tedbirler' alması gerektiğine yönelik maddelerin ekleneceğine de dikkat çekiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı