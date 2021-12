CAĞ KEBAP ÜRETİM VE ET ENTEGRE TESİSİNDE DENEME ÜRETİMİ BAŞLADI

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'un önemli damak lezzetlerinden biri olan, Türk Patent ve Marka Kurulu tarafından coğrafi işaret belgesi verilen Cağ Kebap Üretim ve Et Entegre Tesisi tamamlandı. Cağ kebaplık et üretimi yapılacak tesiste deneme için kesim gerçekleştirildi. Oltu ilçesinin Organize Sanayi Bölgesi'nde temeli geçtiğimiz yıl atılan Cağ Kebap Üretim ve Et Entegre Tesisi'nin yapımı tamamlandı. Makine teçhizatıda monte edilen tesiste deneme amaçlı kesim yapıldı. Kesimi yapılan küçükbaş hayvanların, sakatatları ve diğer bölümleri ayrıldı. Deneme kesimi başarıyla yapılan tesisle ilgili bilgi veren Erzurum MÜSİAD Başkanı Fuat Demir, Türk mutfağına ve gastronomi sektörüne hizmet vereceklerini söyledi. İstihdama ve üretime katkıda bulunacak tesisin küçükbaş hayvancılık sektörünü de canlandıracağını belirten Demir, üreticilek cağ kebabı etlerinin sadece Erzurum değil, Türkiye'nin dört bir yanına gönderileceğini söyledi. Deneme üretimini izleyen cağ kebabı işletmecilerinden Kemalettin Mansız, 13 yıldır hizmet verdikleri sektörde zaman zaman kaliteli et bulmakta zorlandıklarını hizmete giren fabrika sayesinde bu sorunun yaşanmayacağını belirtti.