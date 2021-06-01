Cağ kebabı işletmecilerinde kademeli normalleşme sevinci
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Cağ kebabı işletmecilerinde kademeli normalleşme sevinci

Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Erzurum'daki cağ kebapçıları, müşterilerini iş yerlerinde ağırlamanın sevincini yaşıyor.

Erzurum'daki cağ kebapçıları, müşterilerini iş yerlerinde ağırlamanın sevincini yaşıyor.

Cağ kebabı işletmecileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle kapılarını açtı.

Kentin yöresel lezzetini yemek için erken saatlerde restoranlara gidenler, Ateşleri ölçülüp maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında restorana alınan müşteriler, uzun bir aradan sonra kentin yöresel lezzetleri arasında bulunan çağ kebabını yemek için erken saatlerde restoranlara gidenler, masaya servis edilen çağ kebabını sıcak sıcak yemenin keyfini yaşadı.

Cağ kebap işletmecisi Cabbar Erdoğan, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili yetkililere kademeli normalleşme kapsamında işletmelerin açılmasından dolayı teşekkür etti.

Salgın döneminde esnafın zor günler geçirdiğini aktaran Erdoğan, "Kademeli normalleşme süreci herkese iyi geldi. Paket servisiyle çağ kebabını satıyorduk ancak servis sırasında soğuyordu. Çağ kebabı sıcak yenen lezzet, bu sebeple mekanda yemek daha iyi oluyor. Mekanların açılmasından vatandaşlar da çok memnun. İnsanlar erkenden gelip çağ kebabı özlemini giderdi." diye konuştu

Ailesiyle kentteki bir cağ kebabı restoranına gelen Mithat Aydoğdu ise masada servisin başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Paket servislerinde yiyeceklerin zaman zaman soğuduğunu anlatan Aydoğdu, "Çağ kebabını sıcak sıcak masada gelip yememiz ve o lezzeti tatmamız çok iyi oldu. Hataylı'yım, inşallah bizim memlekette de böyle lezzetler olur." dedi.

Müşterilerden İsmail İtmez de cağ kebabını sıcak yemeyi özlediklerini belirterek, "Restoranların açılmasını bekliyorduk. açılınca çok güzel oldu." ifadesini kullandı.

Cağ kebabı işletmecilerinde kademeli normalleşme sevinci
Cağ kebabı işletmecilerinde kademeli normalleşme sevinci
Cağ kebabı işletmecilerinde kademeli normalleşme sevinci
Cağ kebabı işletmecilerinde kademeli normalleşme sevinci

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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