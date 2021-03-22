Çağ Çelik'ten hisse senetleri ile ilgili açıklama

Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstrisi A.Ş, fabrika ile ilgili son günlerde medyada yer alan haberlerle ilgili açıklama yapıldı.

Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstrisi A.Ş, fabrika ile ilgili son günlerde medyada yer alan haberlerle ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada adli haberlerin sansasyonel etkisini kullanma gayesi güden kimi odakların, taraflı ve gerçekdışı yayınlarla manipülasyon yapma amacında oldukları ifade edildi.

Yayınlanan basın açıklamasında, "

Bildirmek isteriz ki şirketimiz Çağ Çelik AŞ. ile milli servetimiz KARDEMİR'in bağlı ortaklıkları olan KARÇEL ve KARDÖKMAK AŞ. arasında 2017 tarihinde gerçekleşen hisse virmanları neticesinde KARDEMİR kar, kazanç elde etmiştir. Hakkaniyetli olarak bugün şirketimiz Çağ Çelik'in, KARDEMİR'in bağlı ortaklıklarına devrettiği fabrikanın D grubu hisse senetlerinin piyasadaki güncel değeri dikkate alındığında dahi vasati durum anlaşılabilir. 2017 tarihinde gerçekleşen karşılıklı hisse devirleri için manidar olarak çok sonra 2020 yılında davalar açılmıştır. Bu davaların her ikisinde İlk Derece Mahkemelerinin kararlarıyla davacının ihtiyati tedbir talepleri ret edilmiştir. Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstrisi ile KARÇEL arasında gerçekleşen hisse virman işlemleri hakkında, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 21. Hukuk Dairesi 2020/1266 Esas 2020/1323 K. sayılı ilamıyla İlk Derece Mahkemesi'nin kararı onanmış, KARDEMİR'in istinaf başvurusu ret edilmiştir" denildi.

KARDÖKMAK A.Ş.'nin uhdesinde bulunan A ve D grubu paylar ile Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstrisi'nin uhdesindeki KARDEMİR B grubu payların karşılıklı olarak 3. kişilere devredilememesine istinaf incelemesi ile karar verildiğinin belirtildiği açıklamada, "Sadece payların 3. kişilere devrinin önlenmesi bakımından tedbir kararı tesis edilmiş olup yargı kararı ve mevzuat hükümleri uyarınca pay sahipliğinden doğan bütün haklarımız yürürlüktedir" ifadeleri yer aldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı