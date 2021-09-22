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Cafer Aydın: "Ben son güne kadar Elazığspor'u bekledim"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Cafer Aydın:

Elazığspor'un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Cafer Aydın, takımla sözleşme imzalamak için Elazığ'a geldi.

AYDIN (İHA) - Elazığspor'un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Cafer Aydın, takımla sözleşme imzalamak için Elazığ'a geldi.

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden ve teknik sorumlu Kenan Kamaç'la yollarını ayırdıktan sonra prensipte anlaşma sağlanan teknik direktör Cafer Aydın, resmi sözleşmeye imza atmak için Elazığ'a geldi. Elazığspor'un gönlünde farklı bir yere sahip olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Geçen sezonu çok şanssız bir şekilde küme düşerek bitirdik. Bu sene de sıkıntılar var ama geçen seneden kalan oyuncular. İlk yarı toplayabileceğimiz kadar puan toplayıp, ikinci yarıya inşallah transfer tahtasını açarak daha farklı bir Elazığspor izlettireceğiz. En azından bu sezon ligde tutup gelecek sezon şampiyonluğa mücadele etme hedefinde olacağız. Geçen sene çocuklar gerçekten olağanüstü mücadele gösterdiler. Özellikle kalede çok büyük sıkıntılar yaşadık. Hayatım boyunca kimseyi suçlayarak iş yapmadım. Kale bizim sıkıntıyı aşamadığımız yer oldu, Elazığspor severler bilir bunu. Sezonu amatör kaleciyle tamamladık. Kaleye maalesef ki bir çözüm üretemedik. Sezon başı sıkıntılarla başladım Zonguldak Kömürspor'da. Ben son güne kadar Elazığspor'u bekledim. Transferin son gününe kadar Elazığ'ı bekledim. Tahtayı açıp 3. Ligde hedefe oynayan bir takımla başlamak istedim. Şartlar oluşmadı, maalesef tahtayı açamadık. Son gün Zonguldak'la anlaştık. Olmadı, maalesef şartlar istediğimiz gibi gitmedi ayrıldık. Rabbim bizi burada utandırmaz inşallah. Başkan da transferi yüzde 90 açacağız dedi. Ondan sonra çok farklı bir Elazığspor olacak. İlk devredeki alacağımız sonuçlar ikinci devredeki pozisyonumuzu belirleyecek" dedi. - ELAZIĞ

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