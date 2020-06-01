Cafeler bugün açık mı? Restaurantlar açık mı? Yeme ve içme mekanları açıldı mı? Cafe ve Rastaurantlar saat kaça kadar açık? Hangi işletmeler kapalı? 1 Haziran itibarı normalleşme takvimine göre restoran, kafe, pastahane, kıraathane ve çay bahçeleri'nın açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1 Haziran normalleşme takviminde bu mekanlar artık açık mı ve saat kaça kadar açık olacak? Detaylar haberimizde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarına göre 1 Haziran itibarı ile ilk normalleşme takvimi başlayacak. 1 Haziran tarihinde restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek ve yüzme havuzlarının açılıp açılmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Açık olan mekanlar ise saat kaça kadar açık olacak? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde.

1 HAZİRAN TARİHİ İTİBARI İLE AÇIK OLAN İŞLETMELER NELER?

1 Haziran'dan itibaren restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokaleri ve yüzme havuzları belirlenen kurallar dahlinde saat 22.00'ye kadar hizmet verecek.

1 HAZİRAN TARİHİ İTİBARI İLE KAPALI KALMAYA DEVAM EDECEK İŞLETMELER NELER?

Kapalı işletmeler ise Bar, pavyon, meyhane, gece kulübü ve nargile kafelerdir.

CAFELER KAÇA KADAR AÇIK?

MÜZE, KÜTÜPHANE VE PLAJLAR AÇILIYOR!

1 Haziran tarihi ile Plajlar, milli parklar, müze ve ören yerleri, kütüphaneler ve millet kıraathaneleri de açılıyor.