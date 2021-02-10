Cafeler açılacak mı? Cafeler (Kafeler) ne zaman açılacak 2021? Tarih belli oldu mu?

Cafeler (Kafeler) ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Koronavirüsten dolayı kısıtlamalar kafeler ve restoranlara da uygulanıyor. Kafeler, restoranlar ve lokanlar belirli saatlerde gel al ve evlere paket servis yapıyorlar. Peki cafeler açılacak mı? Cafeler (Kafeler) ne zaman açılacak 2021? Tarih belli oldu mu?

Cafelerin (Kafeler) faaliyet durumu gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli alanlarda kısıtlamalar uygulanıyor. Kafeler ve restoranlar ile ilgili kısıtlamaların kalkacağı tarih merak ediliyor. Peki cafeler (Kafeler) ne zaman açılacak 2021? Tarih belli oldu mu? Restoranlar ve mekanların durumu ile ilgili detaylar...

CAFELER (KAFELER) NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde '' Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" dedi...

Cafeler (Kafeler) ve restoranların açılacağı tarih belli olduğu zaman ayrıntılar haberde yer alacak.