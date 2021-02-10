Cafeler açılacak mı? Cafeler (Kafeler) ne zaman açılacak 2021? Tarih belli oldu mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cafeler açılacak mı? Cafeler (Kafeler) ne zaman açılacak 2021? Tarih belli oldu mu?

10.02.2021 10:52 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:55
Cafeler açılacak mı? Cafeler (Kafeler) ne zaman açılacak 2021? Tarih belli oldu mu?

Cafeler (Kafeler) ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Koronavirüsten dolayı kısıtlamalar kafeler ve restoranlara da uygulanıyor. Kafeler, restoranlar ve lokanlar belirli saatlerde gel al ve evlere paket servis yapıyorlar. Peki cafeler açılacak mı? Cafeler (Kafeler) ne zaman açılacak 2021? Tarih belli oldu mu?

Cafelerin (Kafeler) faaliyet durumu gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli alanlarda kısıtlamalar uygulanıyor. Kafeler ve restoranlar ile ilgili kısıtlamaların kalkacağı tarih merak ediliyor. Peki cafeler (Kafeler) ne zaman açılacak 2021? Tarih belli oldu mu? Restoranlar ve mekanların durumu ile ilgili detaylar...

CAFELER (KAFELER) NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde '' Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" dedi...

Cafeler (Kafeler) ve restoranların açılacağı tarih belli olduğu zaman ayrıntılar haberde yer alacak.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Özcan Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Erol Bulut Deniz Türüç Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cafeler açılacak mı? Cafeler (Kafeler) ne zaman açılacak 2021? Tarih belli oldu mu?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 10:55:41. #1.14#
title