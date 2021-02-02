Cafe ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte 1 Şubat kabine toplantısı kararları

Cafe ve restoranlar bir süredir paket servis ve 'gel-al' şeklinde hizmet veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında Cafe ve restoranlar ile ilgili yeniden bir değerlendirilme yapılacağının sinyalini vermişti. Cafe ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte 1 Şubat kabine toplantısı kararları

Cafe ve restoranlar ne zaman açılacak sorusu, başta işletme sahipleri olmak üzere vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Koronavirüs nedeniyle kapatılan işletmelerle ilgili Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada konunun Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceğini bildirmişti. Yüz yüze eğitim takvimi ile ilgili kritik Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa yönelik kısıtlama kararları için takvimin başlatılacağını bildirdi. Okullarda yüz yüze eğitim için mart ayında ayında hazırlıkların başlayacağını duyuran Erdoğan, kafeler ve restoranlar için net bir tarih vermedi.

CAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Şubat akşamı gerçekleştirilen Kabine toplantısında alınan kararlar gereği kısa süre içerisinde esnafa yönelik kısıtlamaların gevşetileceği belirtildi. Erdoğan, '' Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Restoranlar, lokanta ve kafeler ne zaman açılacak İşte 1 Şubat kabine toplantısı kararları

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafeler ve restoranlarla ilgili yöneltilen soruya "Gerek okullarla alakalı, gerekse biliyorsunuz son dönemde bu restoranlarla ilgili, bütün bu açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya ister istemez gayret ettik. Ve bu konuda şu anda lokantalarımızı vesaire biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var." şeklinde yanıt vermişti.

Cumhurbaşkanı, "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir" demişti.

1 ŞUBAT KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu kararlar şu şekildedir:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hukuki ve ekonomi reform paketleri üzerinde çalışmaların başladığını duyurdu! Bu paketle beraber her kesimin ihtiyacının gözetildiğini de açıklamasına ekledi. Bu kapsamlı çalışmanın tüm vatandaşların faydasına olduğu müjdesini verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sürecinde halka yaptıkları desteklerin tümünü açıklamasında özetledi. Sağlık sektörüne destekleri, emekli maaşları, 80 yaş üstü vatandaşların takip edilmesi, ekonomiyi canlandırmak ve istihdamı canlandırmak üzerine yaptıkları çalışmalar listeleyen Erdoğan, vatandaşların aç ve açıkta bırakıldığı yönündeki spekülasyonlara cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası alınan kararları açıklarken yüz yüze eğitim konusuna da değindi. Erdoğan, 1 Mart 2021'den itibaren okullarda eğitimin kademeli olarak başlayacağını duyurdu. Bunun için vaka sayıları ve aşı durumu değerlendirilecek. Erdoğan, 8. ve 12. sınıflar ile de merak edilen sorulara cevap verdi. Özel okullar, 8., 12. ve ilkokul öğrencilerini de kapsayan tüm eğitim kurumları için 1 Mart'ta eğitimin başlaması ile ilgili çalışmalar hızlıca başlayacak.