Cafe ve restoranlar açılmayı bekliyor
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Cafe ve restoranlar açılmayı bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı'nca alınan korona virüs tedbirleri kapsamında restoran, kafe gibi yeme-içme işletmeleri kapanmış, sadece gel al ve paket servis hizmeti vermeye başlamıştı.

İçişleri Bakanlığı'nca alınan korona virüs tedbirleri kapsamında restoran, kafe gibi yeme-içme işletmeleri kapanmış, sadece gel al ve paket servis hizmeti vermeye başlamıştı.

Şimdi restoran ve kafe işletmecileri dört gözle 1 Haziran'ı bekliyor. 1 Haziran'da getirilecek yeni kurallar umutla beklenirken, Antalya'daki kafe ve restoranlar, şimdiden hazırlıklarına başladı. Tam açılma beklentisi içerisinde olan kafe ve restoran işletmecileri, bir yandan masa ve sandalyelerini silerek hazırlıklara, bir yandan da işlerinin artacağı düşüncesiyle personel arayışlarına başladı.

Antalya'da cağ kebap restoranı işleten Murat Dağaşan da açılmayı heyecanla bekleyen yüzbinlerce esnaftan sadece biri.

Cafe ve restoranlar açılmayı bekliyor
Cafe ve restoranlar açılmayı bekliyor
Cafe ve restoranlar açılmayı bekliyor
Cafe ve restoranlar açılmayı bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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