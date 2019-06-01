CAF Şampiyonlar Ligi finalinde VAR çalışmadı: Gol iptal edildi, ekiplerden biri sahayı terk etti
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi final maçında Video Yardımcı Hakemi (VAR) sistemimde çıkan hata, bir saatten uzun süren gerginliğe dönüştü. Final takımlarından Faslı Wydad Casablanca'nın maçtan çekilme kararı almasının üzerine Tusunlu Esperance takımı hükmen galip ilan edildi
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi final maçında Video Yardımcı Hakemi (VAR) sistemimde çıkan hata, bir saatten uzun süren bir gerginliğe dönüştü. Fas ekibi Wydad Casablanca'nın final maçından çekilme kararı almasının üzerine Tunus takımı Esperance takımı hükmen galip ilan edildi.
Esperance ile Wydad Casablanca takımları Tunus'un Rades kentindeki Olympique de Rades Stadı'nda karşılaştı. Fas takımının 58'inci dakikada attığı gol hakem tarafından kabul edilmedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com