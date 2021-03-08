CAF Başkanı Ahmed'in cezası 2 yıla indirildi
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CAF Başkanı Ahmed'in cezası 2 yıla indirildi

08.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:12
CAF Başkanı Ahmed'in cezası 2 yıla indirildi

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Ahmed Ahmed'e verilen men cezasını, 5'ten 2 yıla düşürdü.

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Ahmed Ahmed'e verilen men cezasını, 5'ten 2 yıla düşürdü.

CAS'tan yapılan açıklamaya göre, Ahmed'in, 2017-2019 yılları arasında CAF fonlarını usulsüz biçimde kullandığı gerekçesiyle 2020'nin kasım ayında FIFA tarafından verilen cezaya ilişkin itirazı değerlendirildi.

Kararı kısmen onayan mahkeme, men cezasının 5'ten 2 yıla, para cezasının ise 200 binden 50 bin İsviçre frangına indirilmesine hükmetti.

Böylece 61 yaşındaki Madagaskarlı yöneticinin, CAF başkanlık seçimine girme umutları da sona erdi. Güney Afrikalı Patrice Motsepe, 12 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek seçime, tek aday olarak girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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