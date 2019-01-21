Çadlılar Ülkelerinin İsrail Medyasındaki İmajından Rahatsız"

İsrail ile diplomatik ilişkilerini 47 yıl sonra yeniden tesis eden Çad'da halkın, ülkelerinin İsrail medyasındaki imajından rahatsız olduğu bildirildi.

Tchadindfos adlı haber sitesinde yayımlanan görüş yazısında, İsrail'in I24 News kanalının haberinde Çad'ı "hiçbir şeyin çalışmadığı bir ülke" olarak aktardığı belirtildi.

Yazıda, I24 News kanalının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ziyareti öncesi hazırladığı haberde başkent Encemine'nin sadece belli bölgelerinde çekim yapıldığı, bunun 16 milyon nüfusu bulunan ülkenin gerçeklerini yansıtmadığı kaydedildi.

Kanalın, Boko Haram'dan kaçarak Çad Gölü Havzası'na sığınan mültecilerin görüntülerini seyircileriyle paylaştığı hatırlatılan yazıda, Çad hükümetinin mültecileri desteklemek için gösterdiği çabaya yer verilmediği ifade edildi.

I24 News kanalının Netanyahu'yu "Çadlıları mutsuzluklarından kurtaracak bir mesih gibi" gösterdiğine işaret edilen yazıda, "Çad'da her şey pembe değil ancak sadece fakirliği ön plana çıkara haberler yapmanın Çad'a bir yararı olmaz." ifadesi kullanıldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bugünkü ziyaretinde, iki ülke arasında 1972'den bu yana kopuk olan diplomatik ilişkiler yeniden tesis edildi.

Kaynak: AA