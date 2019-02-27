Çadlı Mevkidaşını Resmi Tören ile Karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby'i resmi tören ile karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen resmi törende, atlı birlikler eşliğinde Külliye girişine gelen Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby'i Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı. Liderlerin tören alanındaki yerini almasından sonra iki ülkenin milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı. Konuk Cumhurbaşkanı Idriss Deby tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diye selamlaması ve iki ülke heyetlerinin taktimi sonrasında liderler Türk ve Çad bayraklarının bulunduğu merdivenlerde poz verdi. Liderler başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.

(Derya Yetim/İHA)

Kaynak: İHA