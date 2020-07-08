Çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerine konteyner
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerine konteyner

- Çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerine konteyner Tarımsal üretimde Türkiye'de ilk 5'te yer alan ve nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da mevsimlik tarım işçilerine banyo, tuvalet ve su deposundan oluşan konteynerler hizmete sunuldu.

08.07.2020 12:42 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:47

- Çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerine konteyner

AKSARAY - Tarımsal üretimde Türkiye'de ilk 5'te yer alan ve nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da mevsimlik tarım işçilerine banyo, tuvalet ve su deposundan oluşan konteynerler hizmete sunuldu.

Tarım ve hayvancılık sektöründe her yıl binlerce mevsimlik tarım işçisine ev sahipliği yapan Aksaray'da Valilik koordinesinde Acil Afet Durum Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konteynerler verildi. Kent genelinde mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarını kurduğu birçok bölgeye tuvalet, banyo ve su depolarından oluşan konteynerler bırakılarak mevsimlik tarım işçilerinin hizmetine sunuldu. Gündüz tarlalarda çalışarak geçimlerini sağlayan ve geceleri de kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdüren tarım işçilerinin daha insancıl ortamlarda yaşamasını amaçlamak için getirilen konteynerler tarım işçilerini de sevindirdi.

Şanlıurfa'dan Aksaray'a gelerek mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan İbrahim Balkı (48), "Biz şu anda memnunuz. Tuvaletimiz geldi, konteynırımız geldi, banyomuzu yapacağız. Eskiden çadırda yapıyorduk, perişandık. Şu anda devletimizden memnun olduk. Allah'a çok şükür, Allah razı olsun" dedi.

"Yılda yaklaşık 2 bin 500 tarım işçisi geliyor"

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, "İlimiz bilindiği üzere yüzde 80'i tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir il. Tarımsal faaliyetlerin yoğun yapıldığı bir il. Aynı zamanda da tarımsal üretimde Türkiye'de de ilk 5'teyiz. Tarımsal üretimin olmazsa olmazlarından birisi de mevsimlik tarım işçilerimiz. İlimize her yıl ortalama 2 bin 500 civarında mevsimlik tarım işçilerimiz geliyor. Mevsimlik tarım işçilerimizin daha rahat çalışmalarını sağlamak amacıyla bu sene AFAD Müdürlüğü ve Aksaray Valiliğimiz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte mevsimlik tarım işçilerimizin alt yapılarını, çalışmalarını kolaylaştırmak, onların hayat standartlarını artırmak amacıyla 32 tane tuvalet 24 banyoyu monte ettik. Amacımız burada daha insani koşullarda, daha rahat yaşayarak hem çalışmalarını rahatlıkla sağlamaları, ayrıca yine bu tuvaletlere ek olarak AHİLER Kalkınma Ajansı ile müdürlüğümüzün yaptığı 500 bin TL'lik bir proje ile 100 tuvalet, 100 banyoyu da yakın bir zamanda mevsimlik tarım işçilerimizin hizmetine sunacağız. Amacımız onlar rahat etsin, ilimizdeki tarımsal üretim devam etsin. Çok şükür onlarda şu anda rahatlar, bir sıkıntıları yok" şeklinde konuştu.

Mevsimlik tarım işçileri, "Tabi daha önce eksiklerimiz vardı. Tuvalet olsun, banyolar olsun. Bu konuda mağdurduk. Tarım müdürümüz olsun, kaymakamımız olsun geldiler incelediler. Gerekeni yaptılar, yapıyorlar memnunuz. Çok memnunuz yani, doğada tertemiz yaşayabiliyoruz" diye konuştu.

Çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerine konteyner

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı Ekonomi
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu Magazin
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım Magazin
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı Ekonomi
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
İstanbul'da cami avlusunda dehşet anları kamerada 3. Sayfa
İstanbul'da cami avlusunda dehşet anları kamerada
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu 3. Sayfa
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi
Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
Oyuncu İlay Erkök'ten şoke eden itiraf: Her şeyi çiğ yiyebiliyorum
Oyuncu İlay Erkök'ten şoke eden itiraf: Her şeyi çiğ yiyebiliyorum
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
Zlatan Ibrahimovic'ten iddialı sözler: Sezon başından beri Milan'da oynasaydım şampiyon olabilirdik
Zlatan Ibrahimovic'ten iddialı sözler: Sezon başından beri Milan'da oynasaydım şampiyon olabilirdik
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubandını teknik heyet getirse de takmadı
Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubandını teknik heyet getirse de takmadı
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu
İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Cahit Özkan Bülent Turan Hüseyin Filiz Mustafa Şentop
Magazin Cem Davran Kemal Sunal Demet Akbağ Coşkun Sabah
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Sofiane Feghouli Fernando Muslera
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Başakşehir
Şu an buradasınız: Çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerine konteyner - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 12:48:05. #1.14#
title