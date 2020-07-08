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Çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerine konteyner

Tarımsal üretimde Türkiye'de ilk 5'te yer alan ve nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da mevsimlik tarım işçilerine banyo, tuvalet ve su deposundan oluşan konteynerler hizmete sunuldu.

Çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerine konteyner
08.07.2020 11:47 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:52

Tarımsal üretimde Türkiye'de ilk 5'te yer alan ve nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da mevsimlik tarım işçilerine banyo, tuvalet ve su deposundan oluşan konteynerler hizmete sunuldu.

Tarım ve hayvancılık sektöründe her yıl binlerce mevsimlik tarım işçisine ev sahipliği yapan Aksaray'da Valilik koordinesinde Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konteynerler verildi. Kent genelinde mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarını kurduğu birçok bölgeye tuvalet, banyo ve su depolarından oluşan konteynerler bırakılarak mevsimlik tarım işçilerinin hizmetine sunuldu. Gündüz tarlalarda çalışarak geçimlerini sağlayan ve geceleri de kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdüren tarım işçilerinin daha insancıl ortamlarda yaşamasını amaçlamak için getirilen konteynerler tarım işçilerini de sevindirdi.

Şanlıurfa'dan Aksaray'a gelerek mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan İbrahim Balkı (48), "Biz şu anda memnunuz. Tuvaletimiz geldi, konteynırımız geldi, banyomuzu yapacağız. Eskiden çadırda yapıyorduk, perişandık. Şu anda devletimizden memnun olduk. Allah'a çok şükür, Allah razı olsun" dedi.

"Yılda yaklaşık 2 bin 500 tarım işçisi geliyor"

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, "İlimiz bilindiği üzere yüzde 80'i tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir il. Tarımsal faaliyetlerin yoğun yapıldığı bir il. Aynı zamanda da tarımsal üretimde Türkiye'de de ilk 5'teyiz. Tarımsal üretimin olmazsa olmazlarından birisi de mevsimlik tarım işçilerimiz. İlimize her yıl ortalama 2 bin 500 civarında mevsimlik tarım işçilerimiz geliyor. Mevsimlik tarım işçilerimizin daha rahat çalışmalarını sağlamak amacıyla bu sene AFAD Müdürlüğü ve Aksaray Valiliğimiz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte mevsimlik tarım işçilerimizin alt yapılarını, çalışmalarını kolaylaştırmak, onların hayat standartlarını artırmak amacıyla 32 tane tuvalet 24 banyoyu monte ettik. Amacımız burada daha insani koşullarda, daha rahat yaşayarak hem çalışmalarını rahatlıkla sağlamaları, ayrıca yine bu tuvaletlere ek olarak AHİLER Kalkınma Ajansı ile müdürlüğümüzün yaptığı 500 bin TL'lik bir proje ile 100 tuvalet, 100 banyoyu da yakın bir zamanda mevsimlik tarım işçilerimizin hizmetine sunacağız. Amacımız onlar rahat etsin, ilimizdeki tarımsal üretim devam etsin. Çok şükür onlarda şu anda rahatlar, bir sıkıntıları yok" şeklinde konuştu.

Mevsimlik tarım işçileri, "Tabi daha önce eksiklerimiz vardı. Tuvalet olsun, banyolar olsun. Bu konuda mağdurduk. Tarım müdürümüz olsun, kaymakamımız olsun geldiler incelediler. Gerekeni yaptılar, yapıyorlar memnunuz. Çok memnunuz yani, doğada tertemiz yaşayabiliyoruz" diye konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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