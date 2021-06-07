Çadırlarda Okuma Şenliği

Evlerini bırakıp çalışmak için farklı şehirlere giden mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarını iyileştirmek için yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Evlerini bırakıp çalışmak için farklı şehirlere giden mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarını iyileştirmek için yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Kitap ve Çocuk Derneği Adana'da başlattığı çalışma ile tarım işçisi ailelerin yaşadığı çadırlara kitaplık kuruyor. Amaç çocuklara okuma sevgisi aşılamak. Tarımın isimsiz kahramanları mevsimlik tarım işçileri… Onlara okuma sevgisi götüren kitap gönüllüleri…

Kitap ve Çocuk Derneği Başkanı Ahmet Yerlikaya, Adana'da mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadırlara çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için kitaplık kuruyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan ve fabrikada işçi olarak çalışan 34 yaşındaki Yerlikaya, 5 yıl önce fuardan aldığı kitapları köyündeki çocuklara dağıtmaya başladı. Faaliyetlerini sosyal medyadan paylaşınca kendisine bağışçılar tarafından kitaplar gönderilen Yerlikaya, bunları önce köyünde, daha sonra çevre il ve ilçelerdeki köylerde, yaylalarda ve tarım işçilerinin kaldığı alanlarda dağıttı.

Yerlikaya, bu faaliyetleri sırasında mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarında kitaplık oluşturmaya karar verdi. Çadırlarda kitaplık olması halinde çocukların daha fazla okumaya ilgi duyacağını düşünen Yerlikaya, hayırseverlerin de desteğiyle yeni bir proje başlattı. Yerlikaya, kitap dağıtımını sürdürürken bir yandan da kitaplık yaptırıp bunları mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarına ulaştırıyor. Yaklaşık 90 santimetre boyundaki kitaplıkları götürdüğü çadırlara kuran Yerlikaya, çocukların kitap ve kitaplıkla tanışmasını sağlıyor, okuma alışkanlıklarının gelişmesini katkı sunuyor.

Sarıçam ilçesi kırsalındaki Baklalı Mahallesi'nde çalışan tarım işçilerinin çadırlarına kitaplık kuran Yerlikaya, hayırseverlerin desteğiyle 5 yılda köylerde ve yaylalarda kitaba ulaşmada sıkıntı çeken çocuklara ağırlıkla hikaye, roman, bilimsel dergi, ansiklopedi ve test kitapları olan 70 binden fazla yayın dağıttığını söyledi.

Çocukların günlük hayatlarında kitapla ilişkili olmaları için kitaplıkların önemine değinen Yerlikaya, "Çocukları okumaya teşvik etsin diye yaşam yerlerine kitaplık kurma projesi başlattık. Çocukların yanlarında bir kitaplık olursa onlarda daha çok okuma isteği oluşacak. Buralara ayda bir de olsa uğrayıp kitaplıklara yeni kitaplar ekleyeceğiz, istedikleri kitapları getireceğiz. Amacımız dezavantajlı çocuklara faydalı olabilmek. " dedi.

Yerlikaya, kırsaldaki çocukların vakit geçirmek için televizyondan başka bir seçenekleri olmadığını dile getirerek, onların kitaplarla vakit geçirmelerinin önemine değindi. "Aslında sadece çocuklar değil, akşam bir araya geldiklerinde ebeveynleri ile de kitap okusunlar. Biliyorum yorgun oluyorlar, yaptıkları iş kolay değil. Ben de tarlada çok çalıştım ama belki aileleri de çocuklarla beraber okur" diyen Yerlikaya, bu kitaplıkların onlar için de faydalı olacağına inandığını aktardı.

Ailesiyle yaşadığı çadıra kitap ve kitaplık getirilen 7. sınıf öğrencisi Fatma Özer, okumayı sevdiğini belirterek, "Şimdi kitaplığım oldu. Mutluyum, akşamları okurum. Çok teşekkür ederim. " şeklinde konuştu. Çadırda kalan 10 yaşındaki Nehir Özer de annesinin tarlaya çalışmaya gittiğini, o sırada kendisinin kardeşine baktığını ifade etti. Annesi işten gelince ona yardım ettiğini anlatan Özer, "Burada hiç kitap okumadık. Getirdiğiniz için artık okuyacağız. Hem kardeşlerimize bakacağız, hem okuyacağız. Kitap getirildiği için teşekkür ederiz. " dedi. Melike Akgünlü (9) de bugüne kadar hiç kitaplığı olmadığını aktararak, "Çok mutluyum böyle bir kitaplığım olduğu için. Kitap okumayı seviyorum, okuyacağım. " ifadelerini kullandı. mevsimlik tarım işçileri kitap ve çocuk okuma çadır adana

Kaynak: Habermetre