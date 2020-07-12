Çadırlarda kalan 60 Fas vatandaşı, uçuşların açılmasını bekliyor
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Çadırlarda kalan 60 Fas vatandaşı, uçuşların açılmasını bekliyor

Fas Krallığı vatandaşı yaklaşık 60 kişi, üç ayı aşkın bir süredir Beşiktaş'taki Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nun önünde bekliyor.

12.07.2020 13:42 | Son Güncelleme: 12.07.2020 14:10

Fas Krallığı vatandaşı yaklaşık 60 kişi, üç ayı aşkın bir süredir Beşiktaş'taki Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nun önünde bekliyor. Ülkelerine uçuşların açılmasını bekleyen Faslılar, konsolosluk önünde kurdukları çadırlarda bekleyişlerini sürdürüyor.

Korona virüsle beraber uçuşların durdurulmasının ardından Fas Krallığı vatandaşı yaklaşık 60 kişi İstanbul'da kaldı. Pandemi sürecini Türkiye'de geçiren Fas Krallığı vatandaşları, üç ayı aşkın bir süredir Beşiktaş'taki Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nun önünde, ülkelerine dönmek için bekliyorlar. Türkiye'de kalacak yerleri ve paraları olmadığını söyleyen Fas vatandaşları, konsolosluk çevresine kurdukları çadırlarda kalıyor. Etrafı bariyerlerle çevrilmiş çadırlarda hijyen kurallarında uzak şekilde yaşayan Fas vatandaşları ülkelerine dönmek için uçuşların başlamasını bekliyor.

(İHA)

Çadırlarda kalan 60 Fas vatandaşı, uçuşların açılmasını bekliyor

Kaynak: İHA

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